Оккупанты ударили по Херсону с левого берега, ранен мужчина

Утром 5 марта российские террористические войска в очередной раз обстреляли Херсон. Целью оккупантов вновь стали жилые кварталы областного центра.

Вследствие атаки ранение получил мирный житель. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, около 7:00 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. В результате получил ранения 76-летний мужчина.

Также в городской администрации уточнили, что пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

В областной администрации заявили, что в Херсоне в результате обстрелов повреждено учебное заведение и транспортные средства. В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в административные здания, автозаправочную станцию, складские помещения и территорию кладбища.

Напомним, 3 марта российские войска с временно оккупированного левобережья Херсонщины обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район облцентра, зафиксировано не менее пяти прямых попаданий в жилые многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области зафиксировали российский удар управляемой авиабомбой с кассетными зарядами. Это первый факт такой атаки на город.