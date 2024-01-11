Оккупанты ударили по Ивановке на Херсонщине, погиб мужчина

Страна агрессор Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область. Во время вражеского удара по населенному пункту Ивановка оккупанты попали в жилой дом.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале. В результате вражеской атаки есть жертва.

Под завалами дома в Ивановке спасатели обнаружили тело мужчины.

"Россияне убили жителя Ивановки. В результате вражеских обстрелов в населенном пункте уничтожен один из жилых домов. Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается", – написал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 7 января на протяжении нескольких часов непрерывно обстреливали Херсон. Под вражеским обстрелом оказался один из городских рынков и жилые дома херсонцев. Захватчики убили двух человек, еще двое гражданских госпитализированы с ранениями.

Напомним также, что оккупационные войска России около 11:20 в пятницу, 5 января, снова обстреляли Херсон. В результате атаки ранены четыре человека, поврежден склад с гуманитарной помощью, жилые дома и автомобили.