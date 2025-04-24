Оккупанты ударили по Константиновке: погибла женщина и ребенок, есть раненые. Фото

Российская оккупационная армия не прекращает терроризировать прифронтовые населенные пункты в Донецкой области. Вечером 23 апреля враг в очередной раз ударил по Константиновке.

Видео дня

Вследствие атаки в городе погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По информации прокуратуры, 23 апреля в период с 22:05 по 22:10 российская армия нанесла четыре ракетных удара по Константиновке. Враг использовал против гражданского населения РСЗО "Смерч" с фугасной головной частью.

Средства поражения оккупантов попали в частный сектор населенного пункта. В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина. Кроме того, получили ранения мужчина и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, порезы и переломы. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена ​​в больницу. Повреждены 15 фасадов домовладений, газопровод и линии электросети.

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры документируют последствия циничных атак на гражданское население со стороны представителей вооруженных сил России.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие атаки на Киевщине повреждены дома и авто, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир, а также области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!