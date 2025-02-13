Оккупанты ударили по Краматорску, есть пострадавшие. Фото

Днем 13 февраля российская террористическая армия атаковала Краматорск Донецкой области. Вследствие обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие.

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Целью путинских террористов стал жилой сектор. Об этом в Facebook сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, российские войска ударили по частному сектору и промышленной зоне Краматорска. На данный момент все последствия вражеской атаки выясняются.

Позже в администрации проинформировали, что ранения получили три человека, один из них – в тяжелом состоянии.

Корреспонденты издания "Новости Донбасса" сообщили, что российские войска нанесли удары по Краматорску из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, около 12:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запустили управляемые авиабомбы в сторону Краматорска.

Напомним, ночью 13 февраля российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала припортовая инфраструктура на юге региона. Вследствие атаки зафиксированы разрушения, ранения получила женщина.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу армии страны-агрессора РФ Александру Дворникову, который в марте 2022 года приказал ударить ракетой "Искандер" из оккупированного Крыма по Николаевскому областному совету. Тогда погибли 36 человек, еще 38 получили ранения.

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