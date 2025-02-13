Оккупанты ударили по Краматорску, есть пострадавшие. Фото
Днем 13 февраля российская террористическая армия атаковала Краматорск Донецкой области. Вследствие обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие.
Целью путинских террористов стал жилой сектор. Об этом в Facebook сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, российские войска ударили по частному сектору и промышленной зоне Краматорска. На данный момент все последствия вражеской атаки выясняются.
Позже в администрации проинформировали, что ранения получили три человека, один из них – в тяжелом состоянии.
Корреспонденты издания "Новости Донбасса" сообщили, что российские войска нанесли удары по Краматорску из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, около 12:00 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запустили управляемые авиабомбы в сторону Краматорска.
Напомним, ночью 13 февраля российская террористическая армия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Целью путинских террористов в очередной раз стала припортовая инфраструктура на юге региона. Вследствие атаки зафиксированы разрушения, ранения получила женщина.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу армии страны-агрессора РФ Александру Дворникову, который в марте 2022 года приказал ударить ракетой "Искандер" из оккупированного Крыма по Николаевскому областному совету. Тогда погибли 36 человек, еще 38 получили ранения.
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