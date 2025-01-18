Оккупанты ударили по критической инфраструктуре на Херсонщине: один человек погиб, пятеро ранены

В результате российских ударов по Херсонской области 17 января погиб один мирный житель, пятеро получили ранения. Войска страны-агрессора РФ били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах, в том числе повредили 23 частных дома.

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Также повреждены газопроводы и гаражи. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Сводкой о последствиях обстрелов (с 06:00 17.01.2025 по 06:00 18.01.2025) он поделился в Telegram.

Какие населенные пункты Херсонщины за минувшие сутки пережили российские обстрелы и авиаудары: Антоновка, Берислав, Шляховое, Степное, Дудчаны, Станислав, Александровка, Софиевка, Красный Маяк, Монастырское, Приднепровское, Никольское, Садовое, Змиевка, Бургунка, Веселое, Велетенское, Новотягинка, Николаевка, Михайловка, Токаровка, Тягинка, Козацкое, Качкаровка, Кизомис, Гончарное, Ольговка, Львовое, Ивановка, Разлив, город Херсон.

В ночь на 18 января Силы противовоздушной обороны Украины сбили над Херсонской областью один российский дрон-камикадзе Shahed-131/136.

В целом на Украину захватчики направили 39 БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Наша ПВО ликвидировала 24 дрона. Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Как писал OBOZ.UA, утром 18 января взрывы прогремели в Киеве. Агрессор попытался ударить по столице баллистическими ракетами. В Шевченковском районе погибли по меньше мере трое (по данным КГГА четверо) граждан.

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