Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: есть разрушения и пострадавшие

Утром 24 октября российская террористическая армия атаковала Купянск в Харьковской области. Вследствие обстрела ранения получили мирные жители

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Целью врага стала гражданская инфраструктура. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Путинские войска нанесли удар по Купянску около 10:00 утра. Врага атаковал территорию вблизи магазина и местного рынка.

Изначально в областной администрации сообщали о двух погибших, но, к счастью, эта информация не подтвердилась. В то же время известно, что как минимум четверо людей получили ранения. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, российские войска нанесли по Купянску авиационный удар. Вследствие теракта частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.

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