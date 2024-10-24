Россияне разбомбили офис Красного Креста в Курахово: персонал не пострадал. Фото

Войска Российской Федерации ударили по городу Курахово в Донецкой области и разрушили Дом культуры, в котором находился офис Марьинской районной организации Украинского Красного Креста. Сотрудники и волонтеры не пострадали.

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На Facebook-странице УКК в среду, 23 октября, показали фото последствий российской атаки. Судя по снимкам, оккупанты прицельно били именно по этому зданию.

"Мы категорически осуждаем нарушение норм международного гуманитарного права, обстрелы гражданских объектов и гуманитарных организаций", – заявила пресс-служба.

Добавим: Украинский Красный Крест – это гуманитарная организация, которая является частью Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

22 октября населенные пункты Донетчины российские оккупанты обстреливали 24 раза. В частности, в Кураховской громаде было повреждено 12 домов.

Как сообщал OBOZ.UA, на поле боя в Украине в течение 23 октября (по состоянию на 22:00) произошло 132 боевых столкновения воинов Вооруженных сил с российским оккупационным войском. Самой сложной обстановка оставалась на Кураховском и Покровском направлениях.

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