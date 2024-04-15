Оккупанты ударили по Лукьянцам на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Российская оккупационная армия атаковала населенный пункт Лукьянцы в Харьковской области. Вследствие обстрела среди мирных жителей есть погибшие и раненные.

По предварительным данным, погибло два человека, еще трое пострадали. Об этом "Суспільне Харків" рассказал заместитель главы Липецкой громады Сергей Креветченко.

По словам чиновника, российские войска атаковали гражданский объект. Также в администрации сообщили о двух погибших и троих травмированных.

В то же время Креветченко добавил, что последствиях попадания и количестве пострадавших еще уточняется.

"Ударили в гражданский объект. Предварительно двое погибших и трое травмированных. Сейчас еще не можем точно сказать, что там, сколько людей пострадало", – сказал Креветченко.

Стоит отметить, что населенный Лукьянцы находится приблизительно в 5 километрах от российско-украинской границы.

Напомним, днем 15 апреля российские террористические войска атаковали Полтаву. В городе раздались взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля Россия атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Оборонцы неба из ПвК "Восток" сбили вражескую ракету, но ее обломками были повреждены 15 домов.

– 14 апреля россияне атаковали Херсонщину FPV-дронами. Под вражеским ударом оказались населенные пункты Казацкое и Отрадокаменка.

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