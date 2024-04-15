Оккупанты атаковали Полтаву, был слышен звук взрыва

Днем 15 апреля российские террористические войска атаковали Полтаву. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. Чиновник призвал сохранять спокойствие и информационную тишину. Остальные детали атаки официальные источники пока не сообщили.

Напомним, также в этот день россияне обстреляли из реактивной артиллерии город Северск на Донетчине. В результате атаки погибли четверо мирных жителей – мужчины 36-86 лет.

"Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", – подчеркнул чиновник.

К вечеру 14 апреля на Днепропетровщине украинская ПВО сбила крылатую ракету россиян. Ночью враг продолжил атаку дронами и артиллерией. Из-за падения обломков пострадали 13 человек.

В Днепре повреждены 33 частных дома. Разбиты 10 авто и погрузчик. Есть по меньшей мере пять пострадавших: женщина, трое мужчин и 15-летний парень. У несовершеннолетнего осколочные ранения и контузия, но лечение подросток будет проходить дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 апреля Россия атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Оборонцы неба из ПвК "Восток" сбили вражескую ракету, но ее обломками были повреждены 15 домов.

– 14 апреля россияне атаковали Херсонщину FPV-дронами. Под вражеским ударом оказались населенные пункты Казацкое и Отрадокаменка.

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