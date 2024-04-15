Оккупанты ударили по Северску в Донецкой области, погибли четыре человека

Вечером 14 апреля российские военные преступники обстреляли из реактивной артиллерии город Северск в Донецкой области. В результате атаки погибли четверо мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, жертвами россиян стали мужчины 36-86 лет.

"Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", – подчеркнул чиновник.

Напомним, также вечером 14 апреля оккупанты атаковали Херсонщину FPV-дронами. Под вражеским ударом оказались населенные пункты Казацкое и Одрадокаменка. В результате обстрелов пострадали три человека, у одного из которых диагностированы переломы обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Всего, по данным президента Зеленского, только за неделю с 8 по 14 апреля россияне запустили по Украине почти 130 "Шахедов", более 80 ракет и около 700 КАБов. Он призвал мир защищать Украину, как Израиль.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 апреля россияне атаковали Очеретино Донецкой области авиационной бомбой. Зафиксирован прилет в пятиэтажный жилой дом. Филашкин сообщил об одной жертве и двоих раненых мирных жителях.

– Также 14 апреля россияне нанесли удары двумя авиабомбами по жилому району населенного пункта Слатино Харьковской области, повлекшие разрушение и ранив женщину.