Под Днепром ПВО сбила вражескую ракету: из-за падения обломков возник пожар, есть раненые. Фото

На Днепропетровщине около 18:00 воскресенья, 14 апреля, гремели взрывы – украинская противовоздушная оборона сбила крылатую ракету россиян. Из-за падения обломков пострадали (по информации на 19:00) восемь человек.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. Сбитие вражеской ракеты подтвердили также в Воздушном командовании "Восток".

Цель была уничтожена в Днепровском районе. Судя по словам Лысака, обломки упали на город Днепр и на Любимовскую громаду.

В Днепре повреждено девять частных домов. Есть минимум пять потерпевших: женщина, трое мужчин и 15-летний парень. У несовершеннолетнего осколочные ранения и контузия.

В Любимовской громаде наблюдалось задымление. Обломки повредили автомобиль. Травмы получили три человека, однако они от госпитализации отказались.

Как ранее писал OBOZ.UA, наша ПВО в ночь на 14 апреля уничтожила 10 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Оккупанты запускали их в сторону Харьковщины и в юго-восточном направлении.

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