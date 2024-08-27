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Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото

Ольга Ганюкова
War
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Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото

Российские оккупанты во вторник, 27 августа, обстреляли Марганец на Днепропетровщине. В результате атаки погиб 65-летний мужчина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Захватчики нанесли удар по гражданским гражданам с помощью РСЗО "Град".

"В Марганце Никопольского района погиб человек. Враг обстрелял город из РСЗО "Град". Оборвал жизнь 65-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Обстрел также привел к значительным разрушениям, в частности, уничтожены гараж и автомобиль.

В прокуратуре уточнили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры, сотрудничая с другими правоохранительными органами, активно работают над документированием военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами.

Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото
Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото
Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото

Стоит отметить, что захватчики утром вторника, 27 августа, также в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что утром 26 августа РФ совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения : дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахед" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

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