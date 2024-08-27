Оккупанты ударили по Марганцу на Днепропетровщине, погиб мужчина. Фото

Российские оккупанты во вторник, 27 августа, обстреляли Марганец на Днепропетровщине. В результате атаки погиб 65-летний мужчина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Захватчики нанесли удар по гражданским гражданам с помощью РСЗО "Град".

"В Марганце Никопольского района погиб человек. Враг обстрелял город из РСЗО "Град". Оборвал жизнь 65-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Обстрел также привел к значительным разрушениям, в частности, уничтожены гараж и автомобиль.

В прокуратуре уточнили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры, сотрудничая с другими правоохранительными органами, активно работают над документированием военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами.

Стоит отметить, что захватчики утром вторника, 27 августа, также в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что утром 26 августа РФ совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения : дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахед" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

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