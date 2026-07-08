Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: погибла женщина, семь человек ранены. Фото

Российские захватчики продолжают терроризировать мирных жителей Херсона. Утром 8 июля операторы БПЛА вражеских войск направили FPV-дрон на маршрутку.

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Вследствие атаки погибла женщина, ещё семь пассажиров поражённого транспортного средства получили ранения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно об очередном военном преступлении РФ в Херсоне

Удар по автобусу с мирными жителями Херсона оккупанты нанесли сознательно: операторы четко видели, что направляют дрон на абсолютно гражданский транспорт.

"Сегодня около 7 часов утра военнослужащие страны-агрессора совершили очередной преднамеренный акт террора против мирных жителей Херсона. Враги коварно направили дрон типа "FPV" на маршрутный автобус в микрорайоне "Шуменский", – говорится в сообщении.

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Захватчики в очередной раз подтвердили звание "второй армии мира", способной воевать только с беззащитными и безоружными мирными жителями.

"В результате атаки на данный момент известно о семи пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. Одна женщина, к сожалению, погибла. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в Нацполиции.

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