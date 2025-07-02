Оккупанты ударили по Покровску и Дружковке в Донецкой области: два человека погибли, шесть пострадали. Фото

В среду, 2 июля, российская оккупационная армия нанесла удары по Покровску и Дружковке Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще шесть – получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что сейчас оставаться в Донецкой области крайне опасно.

"По меньшей мере 2 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области. В Покровске россияне убили двух мужчин и ранили женщину. Еще двое мужчин получили ранения на дороге между Покровском и Родинским", – говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в Дружковке в результате атаки ударными беспилотниками типа "Shahed" ранены 3 человека и повреждены 4 частных дома.

Чиновник призвал жителей вовремя выезжать из опасных регионов, ведь оккупанты постоянно и целенаправленно бьют по гражданским.

Напомним, 2 июля захватчики атаковали Никополь на Днепропетровщине с помощью FPV-дронов. В результате удара пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Также в результате атаки были повреждены два автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 июля российские войска атаковали Харьков и область. В облцентре в результате вражеских атак вспыхнул пожар, повреждены СТО, многоэтажка и админздание. К счастью обошлось без раненых.

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