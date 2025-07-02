Оккупанты ударили по Никополю дроном: пострадали четыре человека. Фото

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население. 2 июля захватчики атаковали Никополь на Днепропетровщине с помощью FPV-дронов.

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В результате удара пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Среди раненых – 65-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии. Еще трое – двое мужчин 44 и 49 лет и 40-летняя женщина – получили ранения средней тяжести.

Также в результате атаки были повреждены два автомобиля. На месте работают экстренные службы, правоохранители и взрывотехники.

Россия регулярно применяет FPV-дроны против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска атаковали Харьков и область. В облцентре в результате вражеских атак вспыхнул пожар, повреждены СТО, многоэтажка и админздание, обошлось без раненых.

В конце суток 1 июля российские захватчики из артиллерии ударили по больнице в Херсоне. Медучреждение подверглось разрушениям. Пострадали восемь человек: три медсестры и пятеро пациентов стационара.

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