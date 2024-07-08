Оккупанты ударили по предприятию в Покровске на Донетчине: погибли три человека. Фото

Террористические войска России во время массированной ракетной атаки утром 8 июля нанесли удар по Покровску в Донецкой области. Вражеским огнем разрушено предприятие, там погибли три человека.

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Последствия военного преступления РФ пока предварительные. Их сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Покровская громада стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне совершили сегодня утром по всей стране", – отметил он.

Он подтвердил информацию о попадании в предприятие: здание разрушено, на территории погибли трое мужчин.

Также под вражеским огнем оказались другие громады Донетчины. Пока информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Утром в понедельник, 8 июля, страна-агрессор Россия устроила одну из самых массированных за последние месяцы атак на Украину. Под ударом около 40 ракет, в том числе баллистических, также оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В столице поврежден "Охматдет", в Днепре – дом и СТО, есть жертвы и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июля оккупационные войска РФ тоже обстреляли Покровск и город Украинск. По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения.

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