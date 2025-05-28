Оккупанты ударили по предприятию в Светловодске на Кировоградщине: произошел пожар, пострадали три человека
В ночь на 28 мая российские войска атаковали Кировоградскую область. В Светловодске под удар попало промышленное предприятие, там вспыхнул пожар и пострадали три человека.
Повреждения получили почти 80 частных домов и многоэтажка. Об этом рассказал начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
"Ночью Кировоградщина – под вражеской атакой. В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на сейчас известно о трех травмированных. Также повреждены 76 частных и один 9-ти этажный жилой дом. На месте работают все соответствующие службы", – отметил он.
Напомним, накануне, 27 мая, россияне сбросили на Купянск ФАБ-500. В результате атаки повреждены более полусотни домов.
Также Россия атаковала баллистикой Черниговскую область. Враг повредил предприятие в Нежине.
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