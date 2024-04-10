Оккупанты ударили по Харьковщине, горят магазин и аптека: погибла 14-летняя девочка, есть раненые

Российские войска днем 10 апреля ударили по двум селам на Харьковщине, в результате попадания вспыхнули пожары в магазине и аптеке. Есть раненые, погибла 14-летняя девочка.

А на Волчанск захватчики сбросили КАБы: разрушена поликлиника, пострадал мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 14 часов произошел вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. Горят магазин и аптека. Предварительно: под завалами могут находиться люди", – отметил он.

Синегубов добавил, что на местах попаданий работают экстренные службы.

В комментарии местному изданию Гвара председатель Малоданиловской ОТГ Гололобов отметил, что информация о пострадавших в громаде не зафиксирована.

А "Общественное" со ссылкой на директора облцентра экстренной медпомощи Виктора Забашту сообщило о двух раненых в Липцах.

Впоследствии стало известно: ранения получили 33-летняя сотрудница аптеки в Липцах и 16-летний парень, оба госпитализированы. Также захватчики убили несовершеннолетнюю.

"В результате вражеского обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка", – отметил Синегубов.

Тем временем на Волчанск днем 10 апреля захватчики сбросили две управляемые авиабомбы.

"В результате ударов полностью разрушена поликлиника. На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", – сообщил Синегубов.

Напомним, ночью и на рассвете 10 апреля оккупанты нанесли удары по Николаевщине и Одесщине. В Николаевской области вследствие атаки дронов-камикадзе поражен энергообъект и возник пожар в прибрежной зоне Очаковской громады. В Одесской области, по которой захватчики ударили ракетами, прилеты зафиксированы на объектах критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о 2 пострадавших работниках транспортного предприятия. Также поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей.

Днем оккупанты повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре Одесщины. Информация о пострадавших не поступала.