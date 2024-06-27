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Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
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Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото

27 июня в 08:45 российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал в городе Селидово. Враг выпустил авиабомбу "ФАБ-500", поразившую двор многоквартирного дома.

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Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате этой атаки. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Двое несовершеннолетних – 11-летняя девочка и ее 17-летний брат – получили ранения разной степени тяжести. Также травмированы четыре жителя соседних домов, в возрасте от 63 до 67 лет, они были доставлены в медицинское учреждение.

Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото

Также в результате прилета были повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и административные здания.

По инициативе Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры на месте происшествия принимают все необходимые меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото
Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото
Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото

Ранее сообщалось, что войска России днем 26 июня атаковали Харьковщину КАБами. В Харькове слышали взрывы, о прилете сообщили в городе Дергачи Харьковского района. Там в результате удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная российская армия в среду, 26 июня, атаковала мирных жителей в Херсоне с помощью ударного беспилотника. Среди пострадавших есть дети. В результате еще одной террористической атаки врага ранения получили двое детей и трое взрослых.

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