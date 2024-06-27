Оккупанты ударили по Селидовому в Донецкой области: среди раненых – двое детей. Фото

27 июня в 08:45 российские оккупационные войска обстреляли жилой квартал в городе Селидово. Враг выпустил авиабомбу "ФАБ-500", поразившую двор многоквартирного дома.

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Четверо взрослых и двое детей получили травмы в результате этой атаки. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Двое несовершеннолетних – 11-летняя девочка и ее 17-летний брат – получили ранения разной степени тяжести. Также травмированы четыре жителя соседних домов, в возрасте от 63 до 67 лет, они были доставлены в медицинское учреждение.

Также в результате прилета были повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили и административные здания.

По инициативе Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры на месте происшествия принимают все необходимые меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что войска России днем 26 июня атаковали Харьковщину КАБами. В Харькове слышали взрывы, о прилете сообщили в городе Дергачи Харьковского района. Там в результате удара по частному сектору пострадали 12 человек, среди которых трое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная российская армия в среду, 26 июня, атаковала мирных жителей в Херсоне с помощью ударного беспилотника. Среди пострадавших есть дети. В результате еще одной террористической атаки врага ранения получили двое детей и трое взрослых.

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