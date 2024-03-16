Оккупанты ударили по селу на Донетчине: есть погибший и раненый

Войска России утром 16 марта обстреляли село Новоселовка Первая в Покровском районе Донецкой области. Вследствие удара тяжелой артиллерии погиб 51-летний мужчина, еще один получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. "Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Очеретинской громады", – говорится в сообщении.

По его словам, оккупанты применили для обстрела Новоселовки Первой тяжелую артиллерию.

Вследствие обстрела погиб 51-летний мужчина. Еще один мужчина получил ранение, его доставили в больницу.

"Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Каждый день там несет угрозу жизни. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" – призвал руководитель ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Казачьей Лопани на Харьковщине вследствие атаки "Шахедов" ночью был поврежден объект критической инфраструктуры. Также захватчики били из артиллерии и минометов и наносили авиаудары по населенным пунктам области.

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