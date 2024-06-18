Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

Войска страны-агрессора РФ утром во вторник из артиллерии ударили по селу Куриловка Купянского района Харьковщины. Вследствие обстрела ранения получил 47-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Ведомство также обнародовало фото последствий очередной атаки.

По данным следствия, враг нанес удар по Куриловке около 08:45 утра.

"Получил ранение 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения", – сообщили в облпрокуратуре.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, прошлой ночью, 17 июня, оккупанты ударили по Харькову КАБом. В городе во время тревоги прогремел взрыв. Вследствие атаки был разрушен один из корпусов комплекса отдыха, к счастью, никто не пострадал.

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