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Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
951
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

Войска страны-агрессора РФ утром во вторник из артиллерии ударили по селу Куриловка Купянского района Харьковщины. Вследствие обстрела ранения получил 47-летний мужчина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Ведомство также обнародовало фото последствий очередной атаки.

Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

По данным следствия, враг нанес удар по Куриловке около 08:45 утра.

Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

"Получил ранение 47-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения", – сообщили в облпрокуратуре.

Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото
Оккупанты ударили по селу на Харьковщине, пострадал мужчина. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, прошлой ночью, 17 июня, оккупанты ударили по Харькову КАБом. В городе во время тревоги прогремел взрыв. Вследствие атаки был разрушен один из корпусов комплекса отдыха, к счастью, никто не пострадал.

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