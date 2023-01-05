Оккупанты ударили по селу на Запорожье, два человека погибли, три ранены: среди жертв – работник сельсовета. Фото

Утром четверга, 5 января, российские военные обстреляли населенные пункты Запорожской области. Под обстрелы попали города Орехов и Степногорск, а также село Приморское Степногорской территориальной громады. Не обошлось без человеческих жертв, в том числе среди работников сельсовета.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух. Он также обнародовал фото последствий обстрелов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Многострадальные города Орехов и Степногорск снова под плотным артиллерийским обстрелом врага. Горят и разрушаются здания, уничтожается наше культурное достояние", – написал Старух.

По его данным, в результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной громаде два человека погибли, еще трое получили ранения.

"Один погибший и один раненый – работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам. Соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления раненым", – написал глава Запорожской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 3 января российские войска также обстреляли Запорожье. Было попадание в объекты жилищной инфраструктуры, на месте одного из которых вспыхнул серьезный пожар. Один человек получил осколочные ранения.

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