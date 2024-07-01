Оккупанты ударили по селу под Селидовым в Донецкой области: пострадали шесть человек. Фото

Вечером 30 июня российская террористическая армия обстреляла поселок Цукурино в Донецкой области. Враг атаковал населенный пункт управляемой авиабомбой ФАБ-500.

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Вследствие обстрела мирные жители получили ранения. Об этом в Telegram сообщает Селидовская городская военная администрация.

Обстрел Цукурино Селидовской громады произошел 30 июня около 22:25. Российские террористы сбросили на поселок авиабомбу ФАБ-500 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Ранения получили 6 человек, из которых один ребенок 15 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Также в городской администрации сообщили о разрушениях гражданской инфраструктуры. В частности, после взрывов повреждения получил 21 частный жилой дом и два автомобиля.

Напомним, в Днепре в ночь на 1 июля прогремело не менее трех взрывов во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ в это время предупредили о ракетной опасности в восточных областях.

Ранее сообщалось, что 30 июня страна-агрессор атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработало ПВО, но обломки ракеты упали на жилой дом.

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