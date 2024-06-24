Оккупанты ударили по Торецку, есть прилет в дом: погибла женщина, ранен мужчина. Фото

Торецк Донецкой области утром в понедельник, 24 июня, пострадал от обстрела со стороны российской армии. Погибла одна гражданская, еще один местный житель получил ранения.

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О последствиях атаки оккупантов по городу рассказал в Telegram-канале начальник Донецкой ОВА (ОГА) Вадим Филашкин. Противник открыл огонь по населенному пункту в районе 10 часов утра.

"Россияне попали в частный дом – погибла 63-летняя женщина, ранен 64-летний мужчина", – сообщил чиновник. Потерпевший гражданский был направлен в ближайшую больницу, добавил руководитель ОВА.

"Российские удары по прифронтовым городам не останавливаются ни на день. Поэтому призываю всех не рисковать своей жизнью и здоровьем! Эвакуйтесь!" – обратился Филашкин к жителям Донетчины, которые находятся недалеко от линии боевого столкновения.

23 июня Торецк тоже был под обстрелами оккупантов. Враг нанес удар по многоэтажке.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 июня войска РФ атаковали крылатыми ракетами Одессу. Работали силы ПВО, однако есть и попадание, в результате которого вспыхнул сильный пожар на складе торговой сети. Госпитализированы три человека.

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