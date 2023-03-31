Оккупанты ударили С-300 по Запорожью: ракеты запускали из Токмака
В ночь с 30 на 31 марта российские военные преступники ударили по Запорожью. Ракеты С-300 оккупанты запускали из Токмака.
Атаку подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он призвал людей прятаться в укрытиях.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!" – призвал Куртев.
В Запорожской ОВА также заявили об опасности и призвали людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
"Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины! Выстоим! Победим!" – сказано в сообщении.
В то же время, местные паблики сообщают, что пуски ракет С-300 по Запорожью и области были осуществлены из-под Токмака
Предварительно, было три запуска.
"Одна из ракет разорвалась в небе над пусковой позицией", – пишут местные Telegram-каналы.
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 30 марта Россия устроила массированную атаку по Украине дронами-камикадзе, по данным мониторинговых пабликов, их запускали с севера и с юга. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.
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