Оккупанты ударом по селу на Запорожье убили 9-летнюю девочку, ранен 16-летний парень. Фото

В ночь на 31 мая российская террористическая армия нанесла авиационные удары по прифронтовому селу в Пологовском районе Запорожской области. Вследствие вражеских ударов погибла 9-летняя девочка.

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Ранение получил 16-летний парень. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Глава ОВА Иван Федоров рассказал, что путинские войска попали управляемыми авиабомбами по жилой застройке. Вследствие вражеской атаки один дом был полностью разрушен.

Также стало известно, что в результате авиационного удара в прифронтовом населенном пункте повреждены еще несколько домов. Также зафиксированы повреждения транспортных средств и хозяйственных построек вследствие взрывной волной.

"Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района. Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной", – сообщил глава ОВА.

Напомним, 31 мая российская оккупационная армия нанесла массированный дроновый удар по Харькову. Всего в областном центре было зафиксировано 8 взрывов – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском.

Ранее сообщалось, что войска России вечером 29 мая атаковали ракетами пригород Харькова. Под вражеским обстрелом оказалось гражданское предприятие в Чугуевском районе.

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