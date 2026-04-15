Оккупанты ударом по Славянску уничтожили исторический памятник, повреждены десятки многоэтажек: пострадали мужчина и подросток. Фото и видео

На рассвете 15 апреля российские войска ударили по центру Славянска полуторатонной авиабомбой. Разрушен исторический памятник – здание, в котором располагалось детское спортивное учреждение, повреждения получили админздания и десятки жилых домов.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. О последствиях вражеской атаки рассказали в Славянской городской военной администрации и в ГСЧС.

Враг нанес авиаудар по центру Славянска

Как рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, оккупанты атаковали город около 5 часов утра. Под удар ФАБ-1500 попал центр города.

"Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было исторической достопримечательностью города. – Разной степени повреждения получили по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей", – отметил Лях.

Лях добавил, что в результате вражеского удара пострадал 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.

Также, по данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, пострадал парень 2012 года рождения; ему оказана помощь амбулаторно.

В ГСЧС добавили, что спасатели освободили людей из 8 заблокированных квартир жилых 5-этажек. Масштабный пожар, вспыхнувший на месте атаки, уже ликвидирован.

Как выглядит центр Славянска после вражеского удара, показали журналисты "Донбасс.Реалии".

Этой ночью Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами: силы ПВО обезвредили 309 целей.

