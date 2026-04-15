Оккупанты ударом по Славянску уничтожили исторический памятник, повреждены десятки многоэтажек: пострадали мужчина и подросток. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
5 минут
405
На рассвете 15 апреля российские войска ударили по центру Славянска полуторатонной авиабомбой. Разрушен исторический памятник – здание, в котором располагалось детское спортивное учреждение, повреждения получили админздания и десятки жилых домов.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. О последствиях вражеской атаки рассказали в Славянской городской военной администрации и в ГСЧС.

Враг нанес авиаудар по центру Славянска

Как рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, оккупанты атаковали город около 5 часов утра. Под удар ФАБ-1500 попал центр города.

"Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было исторической достопримечательностью города. – Разной степени повреждения получили по меньшей мере 39 многоэтажек и 15 автомобилей", – отметил Лях.

Лях добавил, что в результате вражеского удара пострадал 57-летний мужчина. Его готовят к перевозке в клинику Днепра.

Также, по данным начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, пострадал парень 2012 года рождения; ему оказана помощь амбулаторно.

В ГСЧС добавили, что спасатели освободили людей из 8 заблокированных квартир жилых 5-этажек. Масштабный пожар, вспыхнувший на месте атаки, уже ликвидирован.

Как выглядит центр Славянска после вражеского удара, показали журналисты "Донбасс.Реалии".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной атаки РФ назвал главный приоритет для Украины и анонсировал "возмездие" России.

Этой ночью Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами: силы ПВО обезвредили 309 целей.

