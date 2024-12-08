Оккупанты укрепляют набережную Евпатории: украинские партизаны зафиксировали создание новых позиций для стрельбы. Фото

Российские военные укрепляют набережную во временно оккупированной Евпатории (Крым). Они разместили там наблюдательные посты и позиции для ведения стрельбы.

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Такие приготовления захватчиков во время разведки набережной обнаружил агент "Атеш". Фото опубликованы в Telegram-канале этого военного партизанского движения.

Отмечается, что российские оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты.

Эти меры направлены на подавление и обнаружение партизанского движения, несмотря на заявления россиян о "полном контроле" ситуации на полуострове.

Подобные укрепление активно создаются на всем западном побережье Крыма, особенно в Евпаторийском и Черноморском районах.

"Несмотря на все усилия оккупантов, партизанское движение "Атеш" действует, растет и продолжает передавать информацию Силам обороны Украины, помогая уничтожать военные цели захватчиков. Борьба продолжается, и наша победа неизбежна!" – заявили партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на пляже возле Евпатории оккупанты установили деревянные муляжи пушек и зенитных установок. По всей вероятности, это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание ВСУ, заставив их наблюдать за фальшивыми целями.

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