Оккупанты установили муляжи пушек и зениток на пляже возле Евпатории. Фото

Во временно оккупированном Крыму, на пляже вблизи Евпатории, российские войска установили деревянные муляжи пушек и зенитных установок.

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Муляжи оккупанты соорудили из досок, выкрашенных в зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер ".

"Под Евпаторией на пляже в Заозерном оккупанты установили деревянные муляжи пушек и зениток. Соорудили их из досок и покрасили в зеленый цвет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска во временно оккупированном Крыму стягивают системы противовоздушной обороны в Севастополь.

Ранее сообщалось, что оккупанты разместили системы ПВО на военной базе на мысе Фиолент в Крыму. На этой базе дислоцируются 25-й береговой мобильный ракетный дивизион и 26-й морской радиотехнический батальон, которые являются ключевыми элементами оборонной системы полуострова.

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