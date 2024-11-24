Оккупанты разместили системы ПВО на мысе Фиолент в Крыму. Фото

Военно-партизанское движение "Атеш" сообщило, что провело разведку военной базы на Фиоленте в оккупированном Крыму. На этой базе дислоцируются 25 береговой мобильный ракетный дивизион и 26 морской радиотехнический батальон, которые являются ключевыми элементами оборонной системы полуострова.

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Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш" 24 ноября. По данным партизан, 25-й дивизион специализируется на защите побережья с помощью ракетных систем.

На базе расположены системы противовоздушной обороны С-300, способные выявлять и отслеживать угрозы на больших расстояниях.

Кроме того, агенты движения сообщили, что на объекте действует 26-й морской радиотехнический батальон, обеспечивающий радиолокационное наблюдение и обнаружение целей.

"Соглашенное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны региона. Мы продолжаем разведку, выявляя уязвимости этих объектов и оперативно передаем информацию для дальнейших действий Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска во временно оккупированном Крыму стягивают системы противовоздушной обороны в Севастополь. Для опрокидывания военной техники захватчики используют гражданский транспорт.

Напомним, что партизанское движение "Атеш" ранее сообщило, что в процессе разведки в Евпаторийском районе оккупированного Крыма обнаружило опрокидывание российскими военными техники и систем противовоздушной обороны в район Керчи. Таким образом оккупанты пытаются усилить защиту Керченского моста.

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