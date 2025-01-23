Оккупанты уменьшили количество штурмов на Волчанском направлении, но усилили обстрелы: в бригаде "Гарт" рассказали о ситуации

На севере Харьковщины ВС РФ начали немного реже штурмовать Волчанское направление. Но агрессор активизировал обстрелы, в том числе КАБами, а также деятельность ДРГ.

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О ситуации рассказал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Госпогранслужбы Украины Александр Даниленко. 22 января в комментарии "Суспільному" он заявил, что обстановка до сих пор непростая.

"Сейчас мы замечаем, что стало немного меньше штурмов, но количество обстрелов, в том числе с применением авиации, увеличилось. КАБы, неуправляемые авиационные ракеты частенько прилетают по территории, на которой мы работаем", – сообщил Даниленко.

По его мнению, пауза в наземных атаках нужна россиянам, чтобы придумать новую тактику.

"Продвижения врага на направлении нет. И, возможно, они сейчас переосмысливают что-то, думают, как по-другому действовать, в том числе пытаются прощупывать другие участки, чтобы действовать, в частности, диверсионно-разведывательными группами, которые активизировались в последнее время. Вот они сейчас прощупывают, где еще в другом месте можно пролезть к нам в тыл", – считает представитель "Гарта".

Защитники страны с помощью всего имеющегося вооружения – дронов, пушек, минометов – отвечают противнику.

Даниленко добавил, что на Волчанском направлении оккупанты применяют много и разведывательных, и ударных БПЛА.

"В последнее время увеличилось использование врагом дронов на оптоволокне, которые вообще не подвергаются действию средств радио-электронной борьбы. Управление ими ведется через это оптоволокно. Но, чтобы вы понимали, это не то оптоволокно, которое, условно говоря, используется для проведения домашнего интернета. Оно толщиной как рыболовная леска, оно тоненькое. И моток на 10 километров этого оптоволокна весит всего три килограмма. И вот пока это оптоволокно позволяет лететь, враг туда и залетает", – объяснил военный.

Как писал OBOZ.UA, ранее авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап рассказал о тактике применения дронов на оптоволокне.

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