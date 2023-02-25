Оккупанты, уничтожившие 80% жилищного фонда Мариуполя, придумали циничную схему ''помощи'' для жителей города – Генштаб

Российские военные преступники уничтожили 80% жилищного фонда временно оккупированного Мариуполя. Теперь путинские террористы устраиваются показуху с якобы оказанием "помощи" жителям города.

Видео дня

Жертвам российских бомбардировок оккупанты предлагают новое жилье, но ставят перед ними фактически нереальные условия. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Захватчики настроили в окрестностях разрушенного Мариуполя так называемые новостройки в первую очередь с пропагандистской целью. Теперь же жертвам бомбардировок российские террористы цинично предлагают получить новое жилье.

При чем рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, подтверждающие право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram показал фотографии, которые подтверждают, что россияне оставили от процветающего и богатого города руины. Он подчеркнул, что жизнь фактически покинула Мариуполь с приходом российской армии.

"За 365 дней россия превратила цветущий город в сплошную развалину. Настоящая картина "освобождения", – написал Андрющенко.

В последние несколько дней Вооруженные силы Украины занимаются активной "демилитаризацией" российской оккупационной армии в Мариуполе

Напомним, полковник в отставке, военный эксперт Роман Свитан объяснил мощную "бавовну" в оккупированном Мариуполе, которая происходит уже несколько дней подряд. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк намекнула, что украинская армия получила возможность уничтожать оккупантов в Мариуполе.

– После серии "бавовны" российские военные начали перетаскивать по городу боеприпасы в другие места и искать новые тайники для личного состава. Однако вряд ли им удастся остаться незамеченными.

– Вечером 24 февраля в Мариуполе прогремел очередной взрыв. Вероятно, было попадание по позициям оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!