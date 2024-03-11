Оккупанты усиленно мониторят соцсети на ВОТ перед "выборами" Путина: в ЦНС назвали причину

На временно оккупированных территориях Украины россияне и их сторонники начали мониторинг страниц местных жителей в социальных сетях. К таким мерам захватчики прибегли перед так называемыми выборами президента РФ.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления на официальном сайте. Враг пытается заглушить голоса всех несогласных, отметили в ЦНС.

"В преддверии пропагандистского фарса под названием "выборы президента России"... при оккупационных администрациях были созданы мониторинговые группы, исследующие посты "лидеров мнений" в разных сферах относительно их позиций", – рассказала пресс-служба.

Захватчики каждую неделю готовят отчеты о своей работе. Они составляют списки блогеров, дают оценку их высказываниям и передают данные дальше.

В ЦНС призвали украинцев, которые живут на ВОТ, быть осторожным и продолжать сообщать о позициях армии РФ и перемещениях коллаборантов. Сделать это можно через Telegram-бот.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские власти дали задачу оккупационным администрациям на временно неподконтрольных территориях достичь на "выборах" президента РФ уровня явки избирателей в 30%. В то же время объявить намерены о 70% явке.

– Во временно оккупированных регионах Украины массово появляются листовки и граффити против "выборов" российского президента. На день "волеизъявления" уже анонсированы акции протеста.

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