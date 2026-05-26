Оккупанты усилили атаки дронами и КАБами на Александровском направлении: военный рассказал о ситуации

Одним из самых горячих направлений фронта остается Александровское. Враг там значительно активизировал применение беспилотников и продолжает попытки инфильтрации.

Об этом в эфире Армия TV сообщил начальник отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков. Не наблюдается признаков, которые могли бы указывать, что враг готовится к массированным штурмам на этом направлении.

Нельзя сказать, что враг готовится к каким-то штурмам на этом направлении, однако попытки инфильтрации осуществляет регулярно.

"Мы не наблюдаем признаков, которые бы могли указывать, что враг готовится к массированным штурмам, однако по 2-3 человека, даже по одному продолжают посылать каждый день для инфильтрации в населенные пункты", – сказал военный.

Украинские защитники продолжают минусовать как живую силу противника, так и дроны.

По словам Дениса Бобкова, захватчики активно применяют КАБы по прифронтовым населенным пунктам и в тылу на глубине 15–25 км от линии боевого соприкосновения. Больше всего от обстрелов сейчас страдает поселок Чаплино в Днепропетровской области.

"Там на этой неделе была объявлена принудительная эвакуация гражданского населения, потому что враг очень активно бьет именно по инфраструктуре и жилым домам. Бьет абсолютно не разбирая, или там военные живут, или гражданские. Это просто методичное уничтожение целой улицы, дом за домом", – отметил Бобков.

Военный отметил, что сейчас оккупанты используют дроны гораздо активнее, чем личный состав.

Дронам наши защитники активно противодействуют. За неделю украинские защитники уничтожили или подавили 265 воздушных целей противника.

Бобков отметил, что 230 из них стали результатом работы подразделений радиоэлектронной борьбы, еще 35 целей уничтожили дроны-перехватчики.

"РЭБовцы работают наши очень активно. 230 из 265 – это работа РЭБовцев. И 35 уничтоженных целей с помощью дронов-перехватчиков. Конечно, активно работаем по "Шахедам". В одну из ночей на этой неделе наши экипажи уничтожили 6 "Шахедов", а всего за неделю аж 13", – рассказал он.

По данным Генерального штаба ВСУ, 26 мая на Купянском, Славянском, Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага в настоящее время не зафиксировано.

Всего с начала суток агрессор 47 раз атаковал позиции Сил обороны. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

