ВСУ вернули 400 кв. км территории после отключения оккупантов от Starlink – разведка США

По данным Разведывательного управления обороны США, украинские военные отвоевали около 400 квадратных километров после того, как был заблокирован Starlink для оккупантов. Российские войска использовали терминалы Starlink для координации движений и ударов беспилотников.

Об этом сообщает Bloomberg. Еще одним препятствием для захватчиков стало то, что Кремль заблокировал мессенджер Telegram, через который оккупанты общались на поле боя.

"Российские войска использовали терминалы Starlink, построенные и оснащенные компанией Space X Илона Маска, "для координации движений" и ударов беспилотников", – пишет издание со ссылкой на отчет агентства, который был составлен в Пентагоне.

По данным Разведывательного управления обороны США, после того как тысячи портативных интернет-терминалов Starlink были деактивированы для россиян, украинское наступление отвоевало около 400 квадратных километров территории.

"Российские военные возможности в Украине были временно, но существенно ослаблены после усилий украинских чиновников в феврале деактивировать тысячи терминалов Starlink, которые незаконно использовались российскими войсками для координации движений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах, где связь была ненадежной или легко глушилась", – говорится в отчете.

Кроме того, российские войска в Украине столкнулись с еще одним ударом по коммуникациям после того, как Кремль заблокировал Telegram. такое решение возмутило российских солдат, поскольку они использовали мессенджер для общения на поле боя.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил в феврале, что потеря Starlink была "не проблемой, с которой сталкивается враг, а катастрофой — командование войсками распалось, а штурмовые операции остановились во многих районах".

Starlink с самого начала не был официально доступен для оккупантов

Вообще Starlink официально не был доступен для российских военных, однако в 2024 году начали появляться сообщения о том, что войска получили эти устройства и используют их для доступа к интернету.

Отмечается, что в феврале компания отдельно опубликовала инструкции по официальной регистрации антенн Starlink для дальнейшего использования. Затем Маск опубликовал сообщение в соцсети X, призывая клиентов Starlink в Украине придерживаться их.

