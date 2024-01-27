Оккупанты усилили наступление на Таврическом направлении: Тарнавский рассказал о потерях врага

Российская оккупационная армия увеличила количество атак в зоне ответственности оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Уже вторые сутки подряд захватчики проводят по 50 боевых столкновений ежедневно.

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Наступательные и штурмовые действия врага сопровождаются большим количеством авиаударов. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, только за последние семь суток путинские террористы нанесли на Таврическом направлении 100 авиационных ударов. В большинстве случаев враг использует управляемые авиабомбы. Больше всего от авиационных обстрелов страдает Донецкая область.

"Оккупанты значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий – вторые сутки подряд враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно", – сообщил Тарнавский.

Также он отметил, что 26 января российская армия дважды ударила ракетами из ЗРК С-300 по населенным пунктам Донецкой области. Под вражеским ударом оказались Мирноград и Новогродовка. Кроме того, за сутки россияне совершили 714 артиллерийских обстрелов.

В свою очередь украинские военнослужащие продолжают наносить врагу существенные потери в живой силе и технике. Общие потери россиян на Таврическом направлении в течение 26 января составили 385 человек. В плен за неделю сдались полтора десятка оккупантов.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили 21 единицу военной техники, не считая БПЛА. В частности, враг потерял 6 танков, 9 боевых бронированных машин, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники. За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 230 дронов разных типов.

Напомним, войска Российской Федерации 26 января 15 раз атаковали мирное население Донецкой области, убив двух гражданских и ранив еще одного. Под вражеским огнем находились девять населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Новогродовка, Часов Яр, поселок Очеретино, села Новобахмутовка и Серебрянка.

Ранее сообщалось, что ночью 27 января российская террористическая армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой "Искандер М". В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия стянула под Авдеевку десятки тысяч резервистов. Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве по старым принципам мясных штурмов.

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