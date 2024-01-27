Оккупанты убили двух гражданских на Донетчине: полиция показала фото последствий попаданий

Войска Российской Федерации 26 января 15 раз атаковали мирное население Донецкой области Украины, убив двух гражданских и ранив еще одного. Под вражеским огнем находились девять населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Новогродовка, Часов Яр, поселок Очеретино, села Новобахмутовка и Серебрянка.

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Об этом утром в субботу, 27 января, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram. В ведомстве показали последствия обстрелов.

Какое оружие применяли ВС РФ:

– ЗРК "С-300";

– РСЗО "Ураган";

– артиллерия;

– дроны;

– авиация.

За сутки было повреждено 65 гражданских объектов: 24 жилых дома, больница, детсад, школа, магазины, гаражи, а также 33 автомобиля.

В Красногоровке, которую оккупанты накрыли из артиллерии, погибла мирная жительница. Еще один человек был убит в результате обстрела Серебрянки.

В результате ракетного удара по Новогродовке, по уточненным данным, ранен ребенок. Повреждены 12 домов, больница, магазин, гаражи и автомобили. Авиаударом по Авдеевке частично разрушена девятиэтажка.

Кроме того, ночью 27 января около 3:30 ВС РФ направили ракету на Славянск. Прилет был по промышленному объекту. Повреждено предприятие, четыре многоквартирных дома, котельная и газопровод. Информация о пострадавших не поступала.

В ГВА ранее сообщили, что удар был произведен российской баллистической ракетой "Искандер М". По информации начальника Славянской военной администрации Вадима Ляха, разрушен керамический цех.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

С помощью полиции из региона эвакуировано еще 152 жителей. Всего с начала обязательной эвакуации – 104 723, среди них 14 037 – дети, 5 313 – люди с инвалидностью.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 27 января российские войска атаковали Украину четырьмя дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Все БПЛА были уничтожены ПВО страны.

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