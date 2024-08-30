Оккупанты усилили обстрелы Сумщины: дронами охотятся на гражданских, – ОВА

Российские оккупанты значительно усилили обстрелы Сумской области по сравнению с прошлым годом и устраивают "охоту" на гражданских украинцев. В августе они запустили по региону уже 753 корректируемых авиабомбы (КАБа) и несколько сотен FPV-дронов.

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Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона. По его словам, в 2023 году было около 8 тыс. обстрелов населенных пунктов и громад Сумщины, а в этом году только за восемь месяцев – более 10 300 обстрелов.

Только в августе 2024 года было зафиксировано более 2 тыс. обстрелов региона.

Также, по словам Артюха, в десятки раз увеличилось применение авиационного вооружения по сравнению с 2023 годом.

Военные армии РФ в основном используют КАБы – в августе их запустили 753 единицы.

Также оккупанты применяют и FPV-дроны. За последний месяц враг применил 600 таких БПЛА, в результате чего пострадали 23 человека.

"Фактически врагом ведется "охота" на население Сумской области. Практически каждый дрон "охотится" на наших людей, на объекты инфраструктуры", – рассказал руководитель ОВА.

Больше всего страдают от атак врага Сумской и Шосткинский районы, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 29 августа войска РФ запустили баллистику по Одессе из оккупированного Крыма. В городе прогремел взрыв.

Днем враг устроил жестокий артиллерийский обстрел Никополя Днепропетровской области. Погибла женщина, еще пять человек ранены.

В Германии заявили, что диктатор Владимир Путин своими ударами по критической инфраструктуре пытается добиться того, чтобы украинцы "замерзли насмерть". Он готовит новую "холодную войну" против Украины, заявили в немецком МИД.

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