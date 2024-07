Оккупанты усиливают свои подразделения в районах Глубокого и Волчанска на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска в последние дни продолжали локализованные наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова, но не продвинулись вперед. Для дальнейших атак командование оккупантами осуществляет усиление подразделений в районе Глубокого и Волчанска.

Видео дня

Об этом сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики перечислили, какие вражеские силы уже действуют на Харьковском направлении.

"Российские войска атаковали в районе Глубокого и Волчанска, а украинские силы контратаковали возле Глубокого 20 и 21 июля. Российский блогер заявил, что ВС РФ пытаются помешать украинским войскам пересечь Травянское водохранилище (к северо-западу от Липцов)", – говорится в сводке.

Накануне в украинской оперативно-тактической группировке войск "Харьков" сообщили,, что российское военное командование перебросило к Глубокому дополнительные штурмовые группы в составе 155-й бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии (Балтийский флот).

Командиры оккупантов проводит перегруппировку штурмовых групп 41-го (72-я мотострелковая дивизия) и 1009-го (6-я общевойсковая армия) мотострелковых полков, а также 128-й отдельной мотострелковой бригады (44-я армия). Предполагается, что все они продолжат наступление на центральную и восточную часть Волчанска.

Тем временем враг вывел 153-й танковый полк (47-я дивизия Московского военного округа) на переформирование. Его позиции заняли элементы 128-й отдельной мотострелковой бригады и чеченской отряд так называемого спецназа "Ахмат".

13 июля украинские военные сообщали, что ВС РФ готовят части 153-го полка к нанесению ударов по Волчанску. Заместитель командира украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, указал, что перед отправкой на этот участок фронта оккупанты проходят подготовку от двух до шести недель, но командование не дает им точной информации о реальной ситуации на передовой перед штурмами.

На этом фоне в российских пабликах появилось жалостное видео жены российского оккупанта, которая плакала на камеру из-за того, что ее муж из 79-го мотострелкового полка сейчас "воюет в районе Липцов (к северу от Харькова) без воды и еды".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля на Харьковском направлении российские оккупанты семь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей ВСУ в районе Глубокого и Волчанска. Все вражеские атаки защитники отбили

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!