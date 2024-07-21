Оккупанты подтянули новые штурмовые группы к Глубокому, в Волчанске – перегруппировывают силы – ОТГВ 'Харьков'

В Харьковской области российская оккупационная армия не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на севере региона. В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы.

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Также враг использует БПЛА для дистанционного минирования местности. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка войск "Харьков".

Украинские военнослужащие зафиксировали в районе населенного пункта Муром на территории России прибытие дополнительного личного состава 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава.

В районе центральной и восточной части Волчанска оккупанты продолжают перегруппировку штурмовых групп 138 отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса для проведения штурмовых действий.

Также подтверждено, что штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии из РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда "Ахмат".

Напомним, защитники показали, как ликвидировали оккупантов, пытавшихся спрятаться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.

Ранее сообшалось, что 21 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар по Сумской области. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. На месте происшествия работают все необходимые службы.

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