Оккупанты устраивают допросы жителей Мариуполя и свозят раненых захватчиков в новый госпиталь в Таврическом - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета Российской Федерации. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, традиционно опубликовав строительство на Facebook. Кроме того, в населенном пункте Таврической Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь.

В эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации, 18 из 22 дронов были уничтожены нашими защитниками. В целом в эти сутки противник нанес ракетный удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре города Николаева, в результате чего ранены среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того враг нанес 66 авиационных ударов и совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали и населённые пункты. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, 2 погибших и 11 раненых гражданских лиц. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, захватчики продолжают обстреливать следующие районы:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Мхи, Прогресс, Семеновка Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Огирцево, Гатище, Бочков в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе и восточной окраине Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному и Спирному – Донецкой. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменное Спорное и Берестово Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Белая Гора. Наряду с ведением позиционной обороны наши защитники ведут и активные действия, в частности наступательные. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк, Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка. Обстрелял из артиллерии также Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись и населенным пунктам Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар по району населенного пункта Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу. Также нашими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, ночью против 13 мая в Хмельнитчине враг попал в критическую инфраструктуру. В результате атаки иранских дронов-камикадзе по состоянию на 16 часов известно по меньшей мере о 30 раненых. О погибших не сообщалось.

В облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.