Оккупанты устроили адскую ночь в Павлограде: изуродованы пожарная часть, предприятия, пятиэтажка. Фото

В ночь на 19 июля российские захватчики устроили едва ли не самую массированную атаку на Павлоград на Днепропетровщине. На город летели десятки дронов, крылатые и баллистические ракеты.

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На утро известно, что в результате вражеских ударов в Павлограде вспыхнули пожары, разрушениям подверглись пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Первую информацию о последствиях обнародовал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Адские ночь и утро для Павлограда. Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целились ракетами и беспилотниками. Изуродованы пожарная часть, промышленные предприятия, пятиэтажка. Возникли возгорания. Информация уточняется", – написал он в 07:30.

О том, что ночная атака на Павлоград вероятно была самой масштабной для этого города за все время войны, писали и мониторинговые каналы еще около 5 часов утра.

По состоянию на 07:30 атака врага на город продолжалась. В направлении Павлограда на тот момент летели еще по меньшей мере 10 вражеских ударных дронов.

Также Лысак рассказал, что накануне вечером россияне также били по Днепропетровской области ракетами. В Днепре и Днепровском районе возникли пожары, в Синельниковском районе разрушениям подверглись два частных дома.

В Никопольском районе враг бил FPV-дронами и артиллерией по Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Поврежден микроавтобус. В Марганецкой громаде пострадал 57-летний мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ массированно ударила дронами по Одессе. В городе вспыхнула многоэтажка, есть жертва и пострадавшие.

Также россияне накануне атаковали Сумы, три человека ранены. Дрон, который захватчики использовали для атаки на гражданских, был начинен шрапнелью.

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