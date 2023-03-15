Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова: есть разрушение

Днем 15 марта российские террористы устроили очередной обстрел Харьковской области. По предварительным данным, путинские войска обстреливают мирных жителей ракетами из ЗРК С-300 с территории Белгородской области РФ.

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Местных жителей призвали не игнорировать опасность и находиться в укрытии. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносят ракетные удары как по самому Харькову, так и по территории области.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", – сообщил глава ОВА.

Синегубов уточнил, что враг в очередной раз ударил по гражданской инфраструктуре города. По предварительным данным, пострадавших в результате ракетной атаки нет. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что в районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта. Враг ударил по месту, где расположены жилые дома и городская инфраструктура. Также мэр добавил, что в домах вокруг выбило стекла. О жертвах и пострадавших информация не поступала.

Местных жителей призвали не фотографировать и не снимать на видео места прилетов или работу украинской противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что незадолго до взрывов в Харькове на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации в небе над Россией и Беларусью.

Напомним, страна-агрессор Россия во время массированной атаки по Украине ночью 9 марта обстреляла Харьковщину. По городу и области оккупанты нанесли более десятка ударов, попав в инфраструктурный объект и жилой дом.

Ранее сообщалось, что вследствие ночной ракетной атаки РФ в поселке Песочин под Харьковом повреждены несколько жилых домов. Двум пострадавшим женщинам оказали помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия снова пытается атаковать Украину. Государство-террорист вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами "Калибр". В ОК "Юг" отметили, что регулярные воздушные тревоги являются последствием активности вражеской авиации.