Россия вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами 'Калибр' – ОК 'Юг'

Страна-агрессор Россия снова пытается атаковать Украину. Государство-террорист вывела в Черное море 17 кораблей с 28 ракетами "Калибр".

Видео дня

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Отмечается, что регулярные воздушные тревоги являются последствием активности вражеской авиации в Черном море

"Несмотря на сильный шторм, на боевое дежурство выведены 4 ракетоносители, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 28. Будьте бдительны и внимательны!" – заявили в ОК.

Также в оперативном командовании сообщили, что враг продолжает выискивать новую тактику действий, "играть мышцами и испытывать нервную систему".

"Не поддавайтесь панике, по сигналам воздушной тревоги действуйте оперативно и собранно, не игнорируйте меры и ограничения режима военного положения", – призвали военные.

Кроме того, в последнее время в море фиксируется штормовая погода. Она существенно повышает минную угрозу на побережье и в прибрежных водах.

Как известно, около 13:30 понедельника, 13 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стала активность стратегической и тактической авиации врага.

Отметим, ранее в ВСУ оценили вероятность высадки вражеской ДРГ в акватории Херсона. Там заявили, что это невозможно. По всей территории есть наблюдательные посты. Кроме того, само побережье заминировано.

Как сообщал, экипажи патрульных катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии России. Они круглосуточно дежурят у побережья юга Украины, чтобы в случае попытки проникновения вражеской ДРГ отправить ее ко дну. А недавно защитники из пушек на катере "Айленд" сбили российскую ракету "Калибр".