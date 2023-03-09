На месте попадания – огромная воронка: новые детали ракетного удара РФ по Харьковщине. Фото и видео

Вследствие ночной ракетной атаки РФ в поселке Песочин под Харьковом повреждены несколько жилых домов. Двум пострадавшим женщинам оказали помощь.

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Об этом сообщил "Суспільному" представитель спасателей региона Евгений Василенко. По его словам, было попадание в землю возле частного дома.

На месте прилета – огромная воронка.

В целом ПВО уничтожила 34 крылатых ракеты и четыре "Шахеда", запущенных оккупантами по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 9 марта российские войска устроили массированную атаку на Украину "Шахедами" и ракетами, есть прилеты по энергетической инфраструктуре.

По Харькову и области враг нанес более десяти ударов, из-под завалов были спасены несколько человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ осуществила 81 пуск ракет разного базирования и запускала дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных украинцев.