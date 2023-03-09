Окупать ночью нанесли 15 ударов по Харькову и области: есть прилет в объекты инфраструктуры и жилой дом

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки по Украине ночью 9 марта среди прочего обстреляла Харьковщину. По городу и области оккупанты нанесли более десятка ударов, попав в инфраструктурный объект и жилой дом.

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Из-под завалов последнего были спасены несколько жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно, есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине", – написал он.

Чиновник отметил, что информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В то же время он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется, поэтому призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Советник главы облсовета Наталья Попова уточнила, что из частного дома, по которому россияне нанесли удар, спасатели ГСЧС достали двух человек. Их передали медикам.

"Один человек получил помощь на месте. Один госпитализирован, состояние легкое", – указала она.

Двум женщинам оказали помощь после ударов РФ, сказал в комментарии "Суспільне Харків" представитель спасателей региона Евгений Василенко. По его словам, попадание было в землю вблизи частного дома.

Мэр Харькова Игорь Терехов во время взрывов отметил, что враг нацелился именно на энергетическую инфраструктуру города. В некоторых районах облцентра возникли проблемы со светом.

"Но мы выстоим и все починим", – заявил чиновник.

Напомним: о серии взрывов в Харькове сообщили около 04:00 четверга, когда по всей стране была объявлена воздушная тревога. В это время силы ПВО сбивали российские ракеты и дроны над рядом других регионов Украины. Прилет также зафиксирован на Одесщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля российские террористы запустили ракеты по Харькову с территории Белгородской области РФ. Враг нанес четыре удара по объектам промышленной инфраструктуры в Киевском районе города.

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