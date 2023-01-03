Оккупанты устроили обстрел Краматорска, жителей призывали оставаться в укрытиях

В ночь со 2 на 3 января российские оккупационные войска устроили обстрел Краматорска на Донетчине В городе есть прилеты.

Видео дня

Об атаке войск РФ в Facebook сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В Краматорских пабликах писали о прилетах в городе, после которых поднимался дым. Момент одного из ударов попал на камеру французских журналистов, которые вышли в прямой эфир со студией.

Краматорский городской совет информирует в Telegram, что в частном секторе города произошли аварийные отключения электроснабжения.

"Работы по восстановлению начнутся по завершении комендантского часа", – сказано в сообщении.

Также известно, что захватчики атаковали Славянск и Дружковку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 января, российские захватчики ударили ракетами по Дружковке на Донетчине. В результате атаки есть раненые среди гражданских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!