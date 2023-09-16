Оккупанты устроили перестрелку в Херсонской области: трое убитых

В Херсонской области российские оккупанты устроили между собой перестрелку. В результате трое россиян было убито.

Примечательно, что среди ликвидированных был один командир. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

В Следственный комитет РФ поступили материалы проверки по факту перестрелки оккупантов в посёлке Райское Каховского района. Стрельбу захватчики устроили в ночь со 2 на 3 сентября.

По предварительным данным, военнослужащий Мисюраев А. поругался с командиром Кугаем А. В. (позывной "Утёс"). В ходе конфликта оккупант открыл стрельбу из автомата.

В результате стрельбы был убил командир Кугай и ещё один оккупант Хребтов А. А. Также известно, что Мисюраев попытался уехать с места происшествия на автомобиле.

Другие оккупанты открыли стрельбу по транспортному средству, и третий захватчик также погиб. Примечательно, что уголовное дело страна-террорист Россия не возбуждала.

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Напомним, оккупанты в состоянии алкогольного опьянения устроили перестрелку в поселке Днепряны Новокаховской городской громады на оккупированной части Херсонщины. В результате междоусобных разборок погибли пятеро захватчиков.

Ранее сообщалось, что в оккупированном селе Урзуф российские оккупанты устроили перестрелку с кадыровцами. Были ликвидированы по меньшей мере два военнослужащих страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе оккупанты устроили между собой перестрелку. Предварительно, зачинщиками стали выпившие военнослужащие страны-агрессора. Они открыли огонь по представителям т.н. военной комендатуры, военной полиции, ФСБ и других силовых ведомств, приехавших усмирять пьяную компанию.

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