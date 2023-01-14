Оккупанты утром нанесли удары по Харькову: метро останавливало работу, на месте взрывов виднелся дым. Фото

Российские войска утром в субботу, 14 января, совершили обстрел Харькова ракетами С-300. Из-за действий оккупантов в городе на время остановило работу метро.

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Информация о разрушениях и возможных пострадавших еще уточняется, заявил городской голова Игорь Терехов. Харьковчане в Telegram-каналах сообщали об исчезновении электричества (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Утренняя обстрела Харькова. Два прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений – информацию уточняем", – написал мэр.

По словам очевидцев, на месте прилета вражеских ракет виднелся дым. В Харьковском метрополитене известили о временном прекращении движения поездов. Впоследствии метро возобновило работу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях. Позже отметил, что на месте прилета работают экстренные службы.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты тоже продолжали обстреливать мирное население области, в том числе пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Под огнем врага находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Стрелечья, Огурцово и другие населенные пункты.

В результате российского обстрела из РСЗО Двуречной повреждены частные дома – погибли две женщины, еще одна получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Купянском районе из-за обстрелов ранения получили 29-летний мужчина и 49-летняя женщина. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 10 января оккупанты показательно ударили ракетами по Харькову, который только днем посетила глава немецкого МИД Анналена Бербок. Один из снарядов попал в склад фейерверков – небо вспыхнуло огнями.

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