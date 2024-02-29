Оккупанты утром ударили по Херсонщине: повреждены жилые дома, погиб мужчина. Фото

Оккупационные войска РФ утром в четверг, 29 февраля, обстреляли громаду в Херсонской области. В результате попадания получили повреждения дома, погиб житель одного из сел.

Специалисты уже расследуют очередное военное преступление россиян против украинского народа. Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, около 05:40 в эти сутки военные ВС РФ обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района. В результате прилетов по селу Понятовка погиб 35-летний мужчина.

В населенном пункте вражеские снаряды повредили жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля войска РФ нанесли ракетные удары по порту Херсона. В результате обстрела повреждения получил турецкий сухогруз KURUOGLU-3, он был поражен двумя ракетами с правого борта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!